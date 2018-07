Demain dans l’épisode 245, Anna et Karim bientôt parents ? 👶

Anna et Karim sont en couple depuis un certain temps maintenant et viennent d’emménager ensemble. Anna garde souvent la petite Nina, la fille de Karim et Lou, et des liens forts se sont créés entre elles. Alors quand Nina dit « maman » devant Anna, elle commence à se poser des questions. Elle aimerait bien elle aussi devenir maman. Elle s’empresse d’en parler à Karim. Mais Karim n’a pas l’air emballé par cette idée… Anna le prend mal. Elle pense que Karim ne la verrait pas comme une bonne mère… Karim et Anna vont-ils passer le pas et envisager d’avoir un enfant ensemble ? Rendez-vous dès demain à 19h20 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient.