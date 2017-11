La police arrive sur le bateau et interroge Anna et Chloé. Elisabeth offre un gâteau à Flore mais celle-ci fait une allergie. Dylan vient voir Bastien pour une consultation médicale et lui parle des qualités de Victoire. Le jeune homme ressent que Bastien n’est pas indifférent à Victoire, tout comme lui. Rendez-vous demain pour la suite de Demain nous appartient.