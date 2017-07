Karim et Lucie pensent qu’Anna est en danger. Roch Moreno a une idée suite à la distribution du tract annonçant un concours de talent. Il tente de persuader Betty d’y participer. Victoire est désemparée car elle ne sait pas dire non à l’homme qu’elle voit à l’hôtel. Rendez-vous demain sur TF1 et MYTF1 pour Demain nous appartient.