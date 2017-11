Demain dans l'épisode 98, les policiers mènent l'enquête sur le braquage de Perez

Maxime trouve un sac rempli de billets sur le bateau occupé par Thomas et il ne résiste pas à l’envie de piocher dedans. Mais cette richesse soulève des questions quant à l'identité de Thomas. Les policiers remontent la piste de Rafael Perez, le braqueur barcelonais qui a attaqué Thomas. Quant à Alex et Chloé, les deux tourtereaux continuent de vivre de leur amour loin du regard de leurs proches. Cependant, ce jeu devient dangereux car ils ne sont pas à l'abri des regards indiscrets.