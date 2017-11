Chloé prend connaissance de l'interception de son fils et vient au commissariat de police pour le récupérer. Quant à Bastien, le jeune homme commence à prendre au sérieux son histoire orchestrée avec Victoire. Leur histoire d'amour commence t-elle à prendre forme ? Martin confronte Thomas et lance un mandat d'arrêt contre lui. Dylan essaie d'arranger la situation de Bart et Sara en élaborant un nouveau plan.