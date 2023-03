Demain nous appartient - Bande annonce : Le choix de Martin

Ces derniers temps, Raphaëlle et Martin se rapprochent. Raphaëlle est victime d'une intrusion. Martin prend cette situation très à coeur. Le procureur, lui, se méfie de cette nouvelle relation qui est en train de naître. Jules est de retour à Sète et il compte bien semer la zizanie entre Martin et Nordine. Jules fait alors face aux menaces de Martin. Lors d'une mission, Nordine se fait percuter par une voiture et se retrouve inconscient au sol. Va-t-il s'en sortir vivant ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.