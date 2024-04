Demain nous appartient - Dans les coulisses du retour de Jessica Moreno

La famille Moreno s'apprête à accueillir Jessica de nouveau et nos caméras ont filmé les coulisses du tournage ! Tout au long des séquences Garance Teillet, dans le rôle de Jessica, nous amène avec elle. Elle nous raconte son parcours depuis son départ, il y a 4 ans... Sylvain, joué par Arnaud Henriet, et Christelle, interprétée par Ariane Séguillon sont évidemment de la partie et heureux de retrouver leur amie de scène et fille de fiction !

