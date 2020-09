Demain nous appartient du 1 septembre 2020 - Episode 743

A cause de ses mensonges, Aurore décide de ne plus faire confiance à Karim. Lou prend une décision courageuse alors que Victor et Karim tentent de l’en dissuader. Arthur se retrouve dépassé par son mensonge, qui commence à prendre beaucoup trop d’ampleur. Rémy parvient de nouveau à sortir indemne de ses manœuvres, quitte à ce que Georges en paie les conséquences.