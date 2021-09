Demain nous appartient du 1 septembre 2021 - Episode 1004

Bart et Louise n’apprécient pas Clément, le nouveau petit ami de Mathilde. En effet, l’adolescent ne paraît pas très équilibré. Sous pression, Chloé finit par accepter qu’il fasse sa rentrée au lycée Agnès Varda… Sylvain ne supporte plus de vivre sous le même toit que Charlie. C’est le jour du grand départ pour Sandrine, Morgane et Arthur : une nouvelle vie en Guadeloupe les attend.