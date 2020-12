Demain nous appartient du 14 décembre 2020 - Episode 817

Quand un drame s’abat sur Chloé, Alex se sent coupable de ne pas avoir été là pour la protéger. Alors que la police avance sur l’enquête qui pourrait rétablir la paix à Sète, Victor reste décidé à faire justice lui-même. Depuis le départ de Maxime et de Gabin, Bart ne s’en sort plus au Little Spoon. Il fait alors une nouvelle rencontre qui pourrait tout arranger. Charlie reçoit sa convocation pour le tribunal et n’arrive pas à faire face à ses responsabilités. Heureusement, quelqu’un semble prêt à tout pour lui venir en aide.