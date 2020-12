Demain nous appartient du 16 décembre 2020 - Episode 819

L’affaire qui secoue Sète depuis déjà plusieurs jours s’avère être beaucoup plus complexe que prévu. Karim et son équipe sont pris entre deux feux. Chloé a du mal à se remettre de ce qui lui est arrivé. Même quand il s’agit de venir en aide à Solenne, Ben et Sacha ne parviennent pas à s’entendre. Leurs disputes incessantes commencent à lasser Clémentine. Devant le lycée, Sandrine est surprise de voir Morgane en compagnie d’un bel inconnu. Bien que les rapports soient loin d’être ambigus entre sa compagne et ce nouveau venu, Sandrine ne l’apprécie pas pour autant.