Demain nous appartient du 16 juillet 2021 - Episode 971

William se remet encore de ses émotions lorsqu’il prend des nouvelles de Brigitte et comprend que ses malheurs ne sont pas une coïncidence. Sous la pression d’Aurore, la police de Sète explore une nouvelle piste. Solenne rentre à Sète et trouve sa famille au plus mal. Lou trouve la fausse ordonnance de Timothée.