Demain nous appartient du 17 décembre 2020 - Episode 820

Alors que la police n’a toujours pas réussi à élucider son enquête, Alex s’inquiète toujours pour la sécurité de Chloé, ce qui éveille la jalousie de Flore. Noor a des soupçons sur Rémy. Les rapports entre Sacha et Ben sont de plus en plus tendus, malgré les efforts conjugués de Solenne et Clémentine. Le bel homme nouvellement débarqué à Sète continue d’agacer Sandrine. Mais le reste de sa famille est loin d’être de son avis.