Demain nous appartient du 18 juin 2020 - Episode 690

La stupéfaction et l’incrédulité sont de mise lorsqu’un habitant considéré comme inoffensif est soupçonné d’être derrière les malheurs d’Amanda. Tous les efforts que Leïla fait pour réconcilier Noor et Samuel n’ont pas l’effet escompté. Paul Gosselin s’en prend à son fils Gabin qui essayait de s’en sortir avec l’aide de Bart. Les efforts de Bart et Gabin pour s’en sortir sont contrariés par une violente réaction du père de Gabin.