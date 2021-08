Demain nous appartient du 19 août 2021 - Episode 995

Les forces de l’ordre réalisent la gravité de la situation. Les événements du Spoon commencent sérieusement à inquiéter les habitants de Sète. La disparition d’Alex et de Chloé entraîne des tensions entre Marianne et Flore. Mathilde a un coup de foudre. La famille Roussel, qui vient de s’installer à Sète, vogue de galère en galère. Mais Hadrien décide de donner un coup de main à Audrey, sans emploi et sans logement.