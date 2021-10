Demain nous appartient du 19 octobre 2021 - Episode 1038

Chloé ne supporte pas l’attitude de Xavier et le lui fait savoir. Les tensions explosent quand Raphaëlle, l’ex-femme du procureur, réussit à faire sortir un possible criminel de prison. Rien ne va plus entre Anna et Karim. Audrey a enfin déniché un emploi qui lui correspond.