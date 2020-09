Demain nous appartient du 2 septembre 2020 - Episode 744

Aurore et Georges sont de plus en plus intrigués des éléments de l’enquête qui ne coïncident pas, alors que, de son côté, Karim a une nouvelle piste. Sofia, prostrée, ne veut plus sortir de chez elle. Alex en a assez de toujours rater les mouvements du bébé de Chloé : le couple s’essaie alors à l’haptonomie.