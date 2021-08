Demain nous appartient du 20 août 2021 - Episode 996

Une cellule de crise a été installée à Sète. Au Spoon, la tension monte et Camille finit par craquer. Martin continue son enquête, bien décidé à résoudre le mystère qui plonge la petite ville en plein cauchemar. Morgane avoue à Sandrine qu’elle ne peut plus vivre à Sète. En rentrant de vacances, Samuel et Alma découvrent qu’Hadrien a installé toute la famille Roussel dans leur villa.