Demain nous appartient du 20 juillet 2020 - Episode 712

Après s’être enfuie, Laura fait une rencontre qui tourne mal. Charlie, Betty et Sylvain supportent mal la présence de cette jeune femme mais, étonnamment, Luke la défend. Georges commence à en avoir assez de devoir jongler entre Rémy et Soraya, devant de surcroît couvrir les mensonges de cette dernière. Marianne, de plus en plus perdue, est surprise par une initiative de Renaud.