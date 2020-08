Demain nous appartient du 21 août 2020 - Episode 736

Karim craque et fait part de son dilemme à Chemsa. Cette dernière, très affectée par ses aveux, lui dit qu'elle est prête à tout pour l'aider. André insiste pour choisir le nom du bébé, au grand désarroi d’Alex et Chloé. Laura angoisse à l'idée de passer la journée seule et demande à Luke de lui tenir compagnie.