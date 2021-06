Demain nous appartient du 21 juin 2021 - Episode 952

Océane ne supporte plus son père et incite sa mère à lui tenir tête. Garance et Victoire ont un plan pour faire tomber Sacha. Le jour de La fête de la musique, c’est la catastrophe : Betty décide au dernier moment qu’elle ne veut plus chanter, tandis que Mona manigance pour s’incruster dans la banda de Maud. Timothée a une nouvelle idée pour faire sortir son père de prison.