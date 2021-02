Demain nous appartient du 22 février 2021 - Episode 867

Samuel s’éloigne de plus en plus de son père. En effet, le jeune gynécologue est convaincu que Renaud n’est pas l’homme qu’il prétend être. Mais le directeur de l’hôpital s’inquiète de plus en plus pour la sécurité de son fils. Louise et Bart passent aux aveux. La réaction de Mathilde et Aurélien est surprenante. Chloé envisage de changer de vie.