Demain nous appartient du 22 octobre 2021 - Episode 1041

Les policiers ont désormais tous les éléments en main pour sauver les jeunes femmes disparues. Ils craignent néanmoins de ne pas réussir à intervenir à temps. Chloé et Alex sont sur des charbons ardents. Anna ne supporte plus les crises de jalousie de Karim. Charlie découvre que Christelle et Sylvain lui ont caché bien des choses.