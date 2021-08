Demain nous appartient du 23 août 2021 - Episode 997

La peur règne sur la ville. Les habitants de Sète entendent un coup de feu provenant du Spoon et pressent la police d’agir. L'idée que quelqu'un pourrait être blessé est insupportable. Audrey fait des pieds et des mains pour s’efforcer de se libérer du poids de la cohabitation chez les Chardeau. Elle est déterminée à trouver un travail afin de pouvoir louer un appartement. Morgane et Sandrine sont prêtes à entamer un nouveau chapitre loin de Sète.