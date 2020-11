Demain nous appartient du 23 novembre 2020 - Episode 802

Bilel a des révélations à faire au commissariat. Quand Noor en apprend la teneur, elle est furieuse contre son père. Pour couronner le tout, elle s’en prend à Luke. Sacha a de plus en plus de mal à s’entendre avec ses enfants et Tristan essaie de jouer le rôle de médiateur. Tandis que Sandrine essaie de convaincre Victoire de faire un pas vers Georges, Mona fait tout pour monter son fils contre Victoire...