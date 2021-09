Demain nous appartient du 23 septembre 2021 - Episode 1020

Irène et Cédric demandent des explications à Laetitia, qui noie le poisson. Mais Victoire reste convaincue que quelque chose cloche et décide de faire passer des examens approfondis à Jahia. Charlie et Mona se lancent un défi : récupérer le numéro du nouveau professeur de français.Raphaëlle se rapproche de Xavier.