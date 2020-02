Demain nous appartient du 25 février 2020 - Episode 668

A l’hôpital, des révélations mettent en péril l’équilibre de certains et attisent la curiosité d’autres. Alors qu’Aurore est déterminée à prendre des mesures pour éviter que le pire ne se produise à nouveau, Sara est de plus en plus anxieuse. Bart se lance finalement dans une nouvelle activité qui pourrait bien s’avérer dangereuse.