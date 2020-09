Demain nous appartient du 25 septembre 2020 - Episode 761

Alex est pris dans un tourbillon de décisions et de sentiments contradictoires. Perdu, il ne se rend pas compte que Judith va de plus en plus mal. Sandrine prend une décision quant à l’avenir du lycée, qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Alma, la nouvelle professeure d’anglais, fait un lapsus en rendant une copie, dévoilant une partie de sa vie privée à ses élèves.