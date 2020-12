Demain nous appartient du 28 décembre 2020 - Episode 827

Les révélations d’un mystérieux témoin donnent à l’affaire qui secoue Sète une toute nouvelle dimension. Chacun doit désormais choisir entre dire la vérité et protéger ses proches. Judith et Souleymane rêvent d’emménager ensemble. Reste à savoir s’ils pourront convaincre Chloé… La complicité naissance entre Bart et sa nouvelle recrue n’échappe pas à Sara.