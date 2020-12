Demain nous appartient du 3 décembre 2020 - Episode 810

Les habitants de Sète décident enfin de passer aux aveux et les masques tombent. La police découvre que l’affaire sur laquelle ils enquêtaient était beaucoup plus compliquée qu’elle n'y paraissait. Soraya est de plus en plus déprimée par les épreuves que sa famille doit endurer. Tristan rejoint l’avis de Clémentine : il est temps que Sacha dise la vérité à ses enfants.