Demain nous appartient du 3 juillet 2020 - Episode 701

Lou doit choisir entre sa carrière et sa bonne conscience. Amanda, Marianne et Morgane doivent rassembler tout leur courage pour affronter ensemble une nouvelle épreuve. Bart et Gabin trouvent une aide plus que bienvenue auprès d’Alex et Maxime pour lancer leur nouveau projet. Les efforts de Rémy pour consolider son couple n’empêchent pas Soraya de lui échapper progressivement.