Demain nous appartient du 3 mars 2020 - Episode 673

Antoine reprend contact avec une certaine Dafné. Cette femme détiendrait des informations sur lui dont il souhaite bien garder le secret. Pendant ce temps Martin et Karim réunissent les preuves pour prouver qu’Antoine a usurpé l’identité du véritable Antoine Myriel. Rose s’inquiète d’ailleurs à propos d’Antoine mais Chloé la met en garde sur sa vie passé. Aurore continue son enquête et soupçonne Roxane d’être la coupable qu’elle cherche. Elle pense également de plus en plus qu’il y a une taupe au commissariat. Elle préfère mettre Sara sur le côté le temps de s’assurer qu’elle n’est pas liée à la tueuse. Aurore décide de tendre un piège à Roxane pour relever ses empreintes ADN. Les résultats pourraient définitivement rendre Roxane coupable. Sara commence à comprendre qu’elles sont en danger. Jusqu’au bout, elle va faire tout son possible pour se protéger, Roxane et elle. Bart découvre que le secret de Gabin, le fils de Paul. Cela pourrait bien être une piste intéressante pour le déstabiliser donner à Victor ce qu’il souhaite. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.