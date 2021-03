Demain nous appartient du 3 mars 2021 - Episode 874

Alors que Samuel refuse de comprendre qu’une seule histoire peut avoir plusieurs versions, il perd soudainement le contrôle de la situation. Sofia et Alma commencent à être pris de panique. Tristan est persuadé que Sandrine et Xavier ont une liaison. Pendant ce temps, le projet de Bart et Aurélien tourne à la catastrophe.