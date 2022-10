DNA du 3 octobre en avance - Le plaquage de Sarah !

A Sète, Karim et Sarah continuent leur enquête dans le cadre de l’agression de Benjamin. Les policiers sont à la recherche d’un certain Germain Gauthier. Ils souhaitent l’interroger. Mais, celui-ci ne coopère pas. Une course poursuite est lancée. Amel, la sœur de Lisa, fait sa rentrée au lycée Agnès Varda. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.