Demain nous appartient du 30 octobre 2020 - Episode 785

Voyant son père mal en point, Ben décide de faire son mea culpa et d’accepter sa relation avec Clémentine. Les familles des disparus s’impatientent et choisissent de contourner les ordres de la police pour prendre eux-mêmes les choses en main. Enzo, qui jusque-là encourageait Maxime à passer le concours de l’institut, change soudainement de discours. Noémie semble cacher de plus en plus de choses à son entourage.