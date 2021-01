Demain nous appartient du 31 décembre 2020 - Episode 830

Soraya décide de faire de graves révélations à Lou. Cette dernière se retrouve alors face à un dilemme cornélien. Noor s’inquiète de plus en plus pour sa sœur. Victoire encourage Anne-Marie à profiter de la vie sans craindre d’être jugée. Jules veut organiser une grande fête pour le réveillon du Nouvel An, mais la liste des invités ne fait pas l’unanimité.