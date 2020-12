Demain nous appartient du 4 décembre 2020 - Episode 811

Une fois l’enquête bouclée par les policiers, la paix ne renaît pas pour autant à Sète. Les habitants ont du mal à accepter les événements et les familles peinent à se réconcilier. Soraya est sur le point de craquer. Ben découvre la vérité sur son père et le prend très mal. Soraya et Rémy envisagent un changement de vie radical.