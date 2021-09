Demain nous appartient du 6 septembre 2021 - Episode 1007

Le lycée Agnès Varda est en deuil et Chloé se sent coupable de n’avoir pas pu éviter le drame. Le comportement de Garance inquiète ses proches : depuis la mort de sa mère, la jeune femme n’est plus la même. Tristan a une grande nouvelle à annoncer à Louise et Bart. En l’absence de leur mère, les enfants Roussel doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Mais Jordan n’en fait qu’à sa tête…