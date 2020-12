Demain nous appartient du 7 décembre 2020 - Episode 812

Rémy traverse une épreuve difficile et réalise une fois encore à quel point le soutien de Soraya est précieux. Ces derniers événements sèment la panique parmi les Sétois. A bout de nerfs, Solenne confronte son père sur les raisons de sa dispute avec son frère. Elle est de plus en plus inquiète pour Ben. Chloé ne s’en sort plus depuis que Jeanne a emménagé chez elle.