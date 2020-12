Demain nous appartient du 8 décembre 2020 - Episode 813

C’est au tour de la famille Brunet d’avoir des ennuis. Les Sétois ne se sentent plus en sécurité nulle part. Soraya et Rémy pensent de plus en plus à prendre un nouveau départ loin de la petite ville. Judith révèle à Jeanne la pathologie dont souffre Alex. Celle-ci fait de son mieux pour venir en aide à son fils. Solenne a des idées noires. Bouleversé, Ben se montre inventif pour lui remonter le moral.