La police fait une terrible découverte sur Pénélope. Flore agit de plus en plus bizarrement. Victoire et Benjamin profitent de leurs retrouvailles quand un accident perturbe leur petit bonheur.Pour se préparer au concours d’éloquence, Raphaëlle a réservé aux élèves un exercice très original.