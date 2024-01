Laëtitia Milot En savoir plus sur

L’alibi de Bart s’avère bancal et Sara s’inquiète pour son meilleur ami. Mais Martin est certain que le jeune homme est impliqué d’une façon ou d’une autre dans un trafic louche. Chloé ne supporte plus l’attitude de Mona. Gabriel et Noor trouvent un appartement pour leur colocation.