Le soulagement est de courte durée pour Alex et Chloé. Celle-ci doit faire face à une réaction violente de la part d’Andréa. Nordine et Jules se battent pour l’attention de Martin. Tiraillé entre Christelle et Sylvain, Tristan ne supporte plus leur attitude à son égard.