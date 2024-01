Laëtitia Milot En savoir plus sur

La récente découverte de la police bouleverse toute l’enquête. Les choses semblent s’arranger pour Chloé, mais le soulagement est de courte durée. Impuissant, Samuel assiste au rapprochement de Victoire et Benjamin. Maud est au plus mal. Elle ne sait plus quoi faire pour se réconcilier avec Jack.