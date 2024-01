Laëtitia Milot En savoir plus sur

Pour la police, l’effraction chez Sara et Roxane, l’agression de Chloé et les meurtres d’Alyzée et Romain sont l’œuvre d’une seule et même personne, qui pourrait ne pas avoir agi seule. Timothée devient, à son insu, le faire-valoir de son père. Raphaëlle se fait des idées.