Demain nous appartient - Episode 722

La situation de Laura est critique, le compte à rebours est lancé. Christelle essaie de parvenir à elle avant qu’il ne soit trop tard. Ne sachant plus quoi penser d’Ulysse, Amanda demande conseil à Maxime. Manon et Timothée luttent contre une décision de lycée, au risque de s’attirer les foudres de leurs camarades.

