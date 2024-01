Laëtitia Milot En savoir plus sur

Alex se retrouve dans de beaux draps après une découverte de la police. Il se sent plus seul que jamais, sans savoir que sa fille se porte très mal. Alors que Rose commence à changer d’avis par rapport à son père Auguste, Salomé, elle, est très claire avec Maxime. Ben est bien décidé à ne pas laisser son père et Clémentine tranquilles.