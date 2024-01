Laëtitia Milot En savoir plus sur

Marianne et Martin sont très inquiets pour les disparus après une révélation alarmante. Ils décident de garder le secret pour eux. Victoire, elle aussi, cache quelque chose à Georges. Maxime a pris une grande décision. Il ne reste plus qu’à savoir s’il va partager la nouvelle à Salomé ou non. Antoine se retrouve dans une position délicate : il doit choisir entre sa compagne et son fils.