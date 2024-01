Demain nous appartient - Episode 789

Laëtitia Milot En savoir plus sur

Victoire a un mauvais pressentiment au sujet de Georges et attend le verdict avec appréhension. Judith se retrouve face à Flore et décide de lui dire ses quatre vérités. Charlie, que Luke n’a pas réussi à arrêter, dévoile son plan machiavélique à Jules. Quand Sandrine demande à Arthur et Gabriel d’intégrer Souleymane dans leurs activités, elle ne s’attend pas à ce que les deux adolescents décident de faire.