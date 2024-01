Laëtitia Milot En savoir plus sur

Les élèves du lycée Paul Valéry hésitent à faire certaines révélations à la police. L’état de la victime est de plus en plus préoccupant. Les coéquipiers de Karim font une découverte capitale. Chloé a du mal à accepter la nouvelle vie d’Alex. Sacha, Ben et Solenne s’installent chez Clémentine, mais tout ne se passe pas comme prévu.